У Києві почали ремонт Кільцевої дороги. Фото

У Києві розпочали ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вулиці Луценка до Одеської площі.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

Загальна протяжність ділянки ремонту становить 2,93 км. Розпочався капітальний ремонт з основи – прокладання дощової каналізації. Зазначимо, що дощова каналізація на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі взагалі відсутня.

Раніше частина дороги перебувала на балансі Київської області. КК "Київавтодор"

У межах капітального ремонту дорожники облаштують нову основу дорожнього одягу та 3-и шарове асфальтобетонне покриття. Також комунальники відремонтують тротуари та облаштують велодоріжку. Крім того, капітальний ремонт включає оновлення 3-х світлофорних об’єктів, зокрема встановлення бар’єрної огорожі та 8-ми павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту.

Освітлюватимуть вулицю енергоощадні LED-ліхтарі, які встановлять на 260 нових опорах. Крім того, для комфорту місцевих мешканців уздовж магістралі облаштують шумозахисні екрани та озеленять прилеглу територію.

Зазначимо, що ще донедавна ця й інші ділянки Київського напівкільця перебували на балансі Київської області.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві розпочалися капітальні ремонти доріг та вулиць у різних районах міста.