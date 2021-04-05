У Києві почали мити вулиці спеціальними шампунями

У понеділок, 5 квітня, комунальники приступили до вологого прибирання мостів, вулиць, підземних переходів і тротуарів у всіх районах столиці.

Про це повідомили в пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор".

"Для миття вулиць залучений транспорт, який використовує спеціальний шампунь. На озброєнні у київських шляховиків складаються 24 поливальних машини МКД-11 на шасі автомобіля Ford. Влітку вони використовуються для миття вулиць і мостів, а взимку - для обробки доріг протиожеледними реагентами", – повідомили на підприємстві.

Спецтехніка прибирає пил, бруд і плями на вулицях, дорогах, велодоріжках і тротуарах.

"Використовуються на столичних вулицях також 12 нових автомобілів-пилососів на шасі вантажівки" МАЗ ", окрема їх модифікація залучена в наведенні порядку на тротуарах і велодоріжках", – розповіли комунальники.

У "Київавтодорі" також повідомили, що прибирання вулиць міста відбувається цілодобово.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, попри холодний березень, столичні комунальники взялися ремонтувати дороги і тротуари столиці. Крім поточного ремонту доріг, влади намітили в 2021 році капітально відремонтувати вулицю Андріївську на Подолі, а також ряд магістралей в спальних районах міста.