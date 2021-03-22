Київ "атакували" грип та ГРВІ, – КМДА

У Києві з початку 2021 року вже зареєстровано 27 170 хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Епідемічний поріг перевищено на 22,2%

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, у місті, в порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 48,7%, передає пресслужба КМДА.

Це сталося за рахунок дорослого та дитячого населення: дітей – 8631 випадків (зростання на 31,8%), дорослих – 18 539 випадків (зростання на 58,2%).

"У структурі захворюваності діти складають 31,8%, а на попередньому тижні – 35,8%. 52,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 38,8% – зареєстровано 4541 випадок", – констатував Поворозник .

Він зазначив, що до медичних установ за 10-й тиждень року було госпіталізовано 1864 осіб, з них 74 – діти.

"Зростання захворюваності на грип та ГРВІ також зіграло важливу роль в зростанні госпіталізації хворих до комунальних лікарень. Адже усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на коронавірус. Більш того, у частини хворих таки він підтверджується. Тому заклик берегти себе та своїх рідних залишається актуальним " – резюмував Поворозник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за останню добу, 21 березня, найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.