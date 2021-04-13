У Києві перенесли прийом дітей до перших класів через локдаун

Василь Михальчук Життя столиці 12:17, 13.04.2021 Оновлено: 12:24, 13.04.2021

У Києві призупинили прийом документів дітей у перші класи через карантинні обмеження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"У зв'язку з карантинними обмеженнями ми вимушені призупинити прийом дітей до 1-х класів шкіл Києва, який мав розпочатися сьогодні. Про нову дату старту зарахування ми обов'язково всіх поінформуємо!" – повідомив Мондриївський.

Він також повідомив, що як тільки ситуація стабілізується, приймальна комісія зможе відновити процедуру подачі документів на зарахування дітей до перших класів.

"Хочу заспокоїти усіх батьків майбутніх першокласників – прийом до шкіл розпочнеться в травні", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, подача документів для вступу дітей до школи мала розпочатися в понеділок, 12 квітня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 14 квітня, стане відомо, чи продовжать у столиці локдаун. Міська влада буде ухвалювати відповідне рішення з огляду на статистику поширення коронавірусної хвороби.

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