У Києві коронавірусом заразилися вже більш як 117 тисяч осіб

Марина Ліснічук Життя столиці 08:59, 10.01.2021 Оновлено: 09:04, 10.01.2021

У Києві на коронавірус захворіли ще 404 особи. Так загальна кількість підтверджених випадків сягнула вже 117 217.

Столиця знову ввійшла до п’ятірки регіонів-лідерів за добовим приростом хворих. Про це свідчать дані сайту Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).

Крім цього, COVID-19 забрав життя ще 10 киян, через що кількість жертв вірусу в місті зросла до 2077. Проте за добу 455 пацієнтів одужали від хвороби, а загалом таких у столиці вже 43 239 осіб.

Щоденний приріст хворих на COVID-19 у Києві
РНБО

Київська область теж потрапила до списку регіонів, де виявлено найбільше випадків зараження. Там на COVID-19 захворіли ще 405 осіб.

Від ускладнень хвороби за добу померли двоє хворих (загалом 1019), водночас 523 мешканців області вилікувалися (всього 41 576).

Щоденний приріст хворих на COVID-19 у Київській області
РНБО
Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Києві та області
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Київ вийшов зі списку регіонів-лідерів за добовим приростом випадків коронавірусу. У столиці спостерігалося зниження захворюваності.

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