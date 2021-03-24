У Києві копи врятували чоловіка, який провалився під лід. Відео

У Києві патрульні поліцейські врятували чоловіка, який провалився під лід у водоймі на вулиці Кадетський Гай.

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції столиці, НП трапилася у вівторок, 23 березня. Копи отримали виклик про нещасний випадок і прибули на місце події.

"На відстані 10-15 метрів від берега виднілася людина. Ситуація вимагала негайних дій. Чоловік уже тривалий час пробув у воді, він лежав нерухомо і не реагував на звернення патрульних", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські зібрали на березі дерев'яні дошки і створили додаткову опору на крихкому льоду. Патрульний Віталій Данильчук спустився по дошках і підповз до чоловіка. Добравшись до нього, він обмотав його мотузкою і почав витягувати. У порятунку чоловіка поліцейському допомогли його колеги, адже ближче до берега лід тріснув.

Після порятунку постраждалого передали лікарям швидкої допомоги. Його із загальним переохолодженням госпіталізували в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві рибалка врятував дитину, яка стояла на плавучій брилі льоду посеред річки.