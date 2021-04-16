У Києві кінець робочого тижня почався з численних заторів. Мапа

У Києві в п'ятницю, 16 квітня, рух на дорогах міста в останній робочий день тижня був серйозно ускладнений через численні затори.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Південному, Дарницькому, Патона, Метро, Гаванському і Північному мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Перемоги, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Визволителів, Броварському, Миколи Бажана, Романа Шухевича, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, Голосіївському, Повітрофлотському та Валерія Лобановського.

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на Набережному та Дніпровському шосе, вулицях Братиславській (кілька ДТП), бульварах Лесі Українки, Перова та Тараса Шевченка, Новокостянтинівській, Богатирській, Кирилівській, Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

У Києві в п'ятницю синоптики прогнозують дощ, вночі +5... +7, вдень від 10 до 12 тепла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в столиці громадський транспорт через локдаун працює за спецперепустками.