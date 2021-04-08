У Києві хворих на коронавірус прийматимуть у пологових будинках та дитячих лікарнях

Комунальні медзаклади Києва, що приймають хворих на коронавірус киян, уже заповнені, а деякі навіть більш ніж на 100%, через що приймати пацієнтів із COVID-19 будуть у пологових будинках та дитячих лікарнях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Наприклад, міська лікарня №3, де я побував учора ввечері. Там лікарі кажуть, що працюють уже на 110% від потужності. Тобто додали ще ліжка до підготовлених раніше, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка", – розповів Кличко.

За його словами, ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в столиці дуже складна.

"У місті є підготовлені вільні місця в пологових будинках і в дитячих лікарнях. А більшість інших медзакладів, що приймають хворих на коронавірус, – заповнені", – додав Віталій Кличко.

Він також зазначив, що міська влада продовжує шукати можливості та готувати додаткові ліжка. Приймати пацієнтів із COVID-19 готуються, зокрема, в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню. Облаштовують ліжка. І вже набирають фахівців, які лікуватимуть хворих на коронавірус.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулої доби, 7 квітня, зареєстрували 1886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.