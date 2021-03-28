У Києві галерея захотіла викупити розмальовані двері Офісу президента

Марина Ліснічук Життя столиці 14:46, 28.03.2021 Оновлено: 16:30, 28.03.2021

Художня галерея з Києва вирішила викупити двері Офісу президента, які було розмальовано під час акції 20 березня на Банковій, що переросла в погроми.

Опісля "артоб’єкт" планують вигідно реалізувати на аукціоні. На цей факт звернула увагу адвокатка родичів героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська у Facebook, опублікувавши документ.

Йдеться про запит, який представники галереї (ГО "Речовий доказ") і фестивалю Senka надіслали на адресу Офісу глави держави. У ньому вони пропонують придбати розмальовані двері за ціною на 10% вищою, ніж коштують нові.

"Тут дехто думає, що це жарт. Але ні. Все серйозно… Всі ризики, пов'язані з аукціоном, несе галерея. Для ОП це просто варіант продати ці двері дорожче за нові – чудова економія бюджетних грошей. ОП вважає, що це шваль. Художня галерея – що це артоб'єкт, і готова за нього заплатити. Який із цих варіантів вигідніший для бюджету? Хто має ефективно управляти публічними фінансами?" – поцікавилася Закревська.

Документ
Facebook Євгені Закревської

Зауважимо: ще 26 березня на Facebook-сторінці Senka сповістили про "дивовижну пропозицію". Зокрема, що на їхній платформі, ймовірно, буде презентовано "унікальний витвір стритарту та акціонізму" – двері Офісу президента.

"Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкта не вщухає: двері експонуються в телеефірах, їхнє зображення розтиражовано в ЗМІ, вони набули статусу історичного та художнього артефакту. Ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати твір значно вище від його номінальної вартості", – йшлося у пості.

Скриншот посту
Facebook Senka

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президента на вечір надав "1+1" пошкоджені під час погромів двері на прохання медіа, заявила прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель. Вона уточнила, що доставка здійснювалася за рахунок телеканалу.

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