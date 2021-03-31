У Києві ДТП спровокували серйозні затори. Карта

У Києві в середу, 31 березня, дорожньо-транспортні пригоди спровокували на дорогах міста затори та численні тягучки.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на мостах: Північному, Метро, Патона, Дарницькому та Південному (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Миколи Бажана (ДТП на Південному мосту при з'їзді до станції "Видубичі"), Визволителів, Броварському, Перемоги, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Романа Шухевича, Степана Бандери (ДТП у районі метро "Почайна"), Голосіївському, Академіка Глушакова та Валерія Лобановського (ДТП).

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на вулицях Богатирській (ДТП), Набережному шосе, Окружній дорозі (кілька ДТП), бульварі Лесі Українки (ДТП) та Автозаводській.

Зазначимо, що в Києві 31 березня очікується сонячний день, вночі температура повітря буде близько 5 градусів тепла, вдень потеплішає до 14-16 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 16 березня до 31 серпня частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери.