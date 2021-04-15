У Києві чоловік викинув із вікна багатоповерхівки половину речей зі своєї квартири

У Києві стався курйозний інцидент на Борщагівці, за адресою вулиця Тулузи, 3. Чоловік посеред ночі викинув речі зі своєї квартири прямо на вулицю.

Про це повідомили в dtp.kiev.ua.

"Летіло все: раковина, мікрохвильовка, двері, посуд, вазони та багато іншого. Чоловік намагався навіть викинути холодильник, але він не проліз у вікно", – розповіли в пабліку.

Там також уточнили, що зі слів сусідки, раніше чоловік працював в охоронній фірмі й після удару по голові почалися психічні відхилення.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зазначимо, що в Києві часто відбуваються курйозні випадки. Так, у магазині на вулиці Сержа Лифаря 29-річний чоловік викрав шампуні проти лупи. Виявилося, що зловмисник уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дідусь-легенда два роки живе в машині та канючить у водіїв гроші. 82-річного пенсіонера звуть Марат і він "промишляє" на своїх "Жигулях".