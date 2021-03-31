У Києві територія біля станції метро 'Сирець' зміниться до невпізнанності. Фото

У Києві територію біля метро "Сирець" повернули до комунальної власності та збираються облаштувати там сквер.

Про це повідомили у пресслужбі комунального об'єднання "Київзеленбуд".

КО "Київзеленбуд" подав клопотання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Силами комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району територію майбутнього скверу очистили від сміття.

"Вже є бачення, яким може стати цей публічний простір. Щоб із користю використати всю територію, планується влаштувати її у формі циклічної спіралі з пішохідними доріжками й зручними лавами. Дерева, висаджені півколом, даватимуть затінок, а квітник із різних видів флокса у стилі мавританського газону додасть барв. Розглядаються варіанти висадження липи європейської Палліда, платану кленолистого, ясена вузьколистого, дуба шарлатового та дуба черешкового. Для освітлення скверу пропонується встановити ліхтарі на сонячних батареях", – підкреслили у КО "Київзеленбуд".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Голосіївському парку знищили столітні дуби. За цим фактом Держекоінспекція розпочала позапланову перевірку.