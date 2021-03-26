У КМДА відреагували на підвищення вартості проїзду в маршрутках

У Києві влада останні шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 26 березня, заяви приватних перевізників про підвищення вартості проїзду є шантажем людей.

"Приватні перевізники готують обґрунтування та попереджають за 7 днів організатора перевезень (департамент транспортної інфраструктури КМДА) та пасажирів. Обґрунтованість тарифу перевіряють контролювальні органи. Зокрема і Антимонопольний комітет", – підкреслив Кличко.

Мер Києва зазначив, що намір Асоціації перевізників звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток є маніпуляцією.

"Приватні маршрутки – це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати, працювати їм чи ні. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила всю його сферу. Але шантажувати людей і міську владу – це неприйнятно", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в суботу, 27 березня, частина столичних маршрутних автобусів підвищить вартість проїзду до 10 гривень за одну поїздку.