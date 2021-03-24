Синоптики попередили про сильні пориви вітру в Києві

Український гідрометцентр прогнозує в Києві до кінця доби, 24 березня, пориви вітру 15-18 метрів на секунду.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, киян закликали бути уважними та дотримуватися запобіжних заходів.

Серед іншого, під час сильного вітру фахівці рекомендують жителям міста:

всі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Зазначимо, що в Києві 23 березня через прогнози синоптиків про негоду приспустили головний прапор України. Було отримано попередження про пориви вітру до 50 кілометрів на годину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ 23 березня накрили потужні снігопади.