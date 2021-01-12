Ще на двох святкових локаціях в Києві почався демонтаж
У Києві розпочався демонтаж святкових локацій, розташованих у районі Контрактової площі та біля Арки Дружби народів.
Про це повідомили OBOZREVATEL організатори з Folk Ukraine, нагадавши, що відповідні заходи проводяться на Софіївській площі.
"Ми вже почали розбирати ці локації. Головна ялинка України буде горіти святковими вогнями до 14 грудня", – уточнили нам.
Відзначимо, в Києві після Нового року не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин та пандемію коронавируса, продовжували "паломництво" до центральної локації.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
На Софійській площі в Києві після введення карантинних обмежень почався демонтаж святкової локації біля головної ялинки України.
Головну новорічну ялинку України запалили 19 грудня 2020 року в Києві на Софійській площі.