Погром на Банковій: Офіс президента відмовився продати галереї розмальовані двері

Офіс президента України відмовився від пропозиції художньої галереї продати їй свої двері, які були розмальовані та розбиті 20 березня учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка.

Як повідомила прессекретарка глави держави Юлія Мендель, їх збираються реставрувати та встановити на місце, щоб заощадити на купівлі нових дверей, передає Українська правда.

"Пошкоджені двері Офісу президента сьогодні (29 березня. – Ред.) відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати ніякі пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об'єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму", – заявила Мендель.

Прессекретарка президента додала, що всі, хто причетний до псування дверей, повинні відповісти перед законом.

За її словами, будь-який громадянин України має право на протест, і на Банковій, де розташований офіс глави держави, часто збираються протестувальники. Мендель зазначила, що "жодному з них (учасників мітингу. – Ред.) за 30 років незалежності не приходило в голову робити те, що сталося 20 березня".

Нагадаємо, Художня галерея з Києва захотіла викупити двері Офісу президента, які були розмальовані під час акції 20 березня на Банковій, що переросла в погроми.

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