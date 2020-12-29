Під Києвом проходять новорічні та різдвяні святкування по-древнеславянски

Колоритні давньослов'янські святкування Нового року і Різдва проходять у Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь"). На гостей чекають яскраві середньовічні розваги, веселі та пізнавальні ігри та майстер-класи, інтерактивні музичні вистави, кінні виступи, катання на конях, гарячі напої та смачні страви з багаття.

Мешканці Древнього Києва запрошують гостей у захоплюючу подорож у часи Київської Русі. Відвідувачі Князівства потраплять до справжнього, живого міста Києва Х століття, з масивними оборонними спорудами, князівськими теремами та трибунами, садибами давніх киян, ярмарком майстрів, Княжою стайнею, діючою церквою Х століття. Тут є навіть відтворені тура древніх вікінгів і середньовічна катівня.

У Князівстві панує справжня новорічна Середньовічна казка! Мешканці Древнього Києва підготували для дорогих гостей безліч забав! Це і кінно-трюкові виступи, і музичні вистави за участю історичних і казкових персонажів, і прогулянки на конях верхи, в санях і екіпажах, і канатний спуск, і майстер-класи, і танцювальні флеш-моби, і рухливі ігри, й веселі конкурси з розіграшами подарунків. А ще: гарячі напої, середньовічні настоянки, смачні страви з багаття і багато іншого з життя справжнього, живого середньовічного міста.

У Князівстві відкрито Головну резиденція Нового Року, де добрий чарівник зустрічає дітей і дорослих, а кожен гість зможе покласти свого листа до чарівною скриньки здійснення мрій.

Сюрпризом стануть музичні вистави у супроводі живого вокалу. Разом із людьми, акторами-каскадерами, в ньому візьмуть участь коні рідкісних історичних порід. А колоритні костюми на тлі шедеврів середньовічної архітектури додадуть видовищності та незабутніх вражень. Всі гості Князівства будуть не просто глядачами, а зможуть взяти участь в казковій феєрії. Також на відвідувачів чекають рухливі ігри, танцювальні флеш-моби, а ще - вперше пройдуть колективні майстер-класи зі співу автентичних колядок.

28, 29, 27 і 30 грудня гості зможуть відвідати Князівство, подивитися архітектуру, зробити яскраві фотографії на тлі середньовічного міста.

Якщо ви хочете зустріти Новий 2021 рік по-княжому, яскраво, оригінально і запам'ятати це свято назавжди, то вам - до Древнього Києва. Тут можна зібратися великою компанією або знайти нових друзів і від душі повеселитися.

У ніч з 31 грудня 2020 р. з 20:00 на 1 січня 2021 року в Князівстві пройде колоритне святкування Новорічної ночі з Князем і княгинею Київськими. Древній Київ освітять яскраві вогні та гірлянди, багаття й смолоскипи. На гостей чекає безліч давньослов'янських забав, інтерактивна музична вистава з кінно-трюковими виступами та вогняними спецефектами. А також: середньовічна музика з маскарадом і шоу двійників. На гостей чекають смачні страви з багаття, гарячі напої та середньовічні настоянки, безкоштовне катання на конях (з 20:00 до 22:00), подарунки і частування для кожного, а на завершення - феєрверк.

І не важливо, чи буде мороз - у Древньому Києві не змерзне. Адже мешканці Князівства запалять спекотні багаття, пригостять настоянками за старовинними рецептами (тільки тих, кому вже виповнилося 18 років) і запросять усіх гостей взяти участь у давньослов'янських зимових розвагах і веселих хороводах. А Княжі кухарі пригостять усіх гарячими напоями та смачними стравами з багаття.

Початок програми 31 грудня в 20:00. Закінчення близько 1:00.

Зігрітися можна буде в Головною Резиденції Нового Року, біля багать, гарячими стравами з багаття і глінтвейном і запальними танцями.

1 січня Древній Київ запрошує почати новий рік здорово і яскраво, і провести незабутній день на чистому морозному повітрі, в оточенні шедеврів дерев'яного зодчества Київської Русі.

З 2 по 3 січня Княгиня Зима знову кличе всіх на розважальну програму "Зимова казка" з кінними виступами і театралізованими виставами на історичну тематику, в яких і дорослі, і діти зможуть взяти участь. Також на гостей чекають зимові забави, катання на конях, майстер-класи, ігри, конкурси та хороводи.

З 4 по 6 січня гості Древнього Києва зможуть прогулятися вуличками середньовічного міста, відвідати Резиденцію Нового Року та відпочити на свіжому повітрі в атмосфері величної епохи.

7 січня мешканці Древнього Києва запрошують відсвяткувати Різдво Христове за традиціями наших пращурів: весело, з розмахом, із давньослов’янськими обрядами, а також святковим богослужінням у діючій відтвореній церкві Х століття. Святкову феєрію доповнить справжній Різдвяний вертеп із Дівою Марією зі святим немовлям, пастухами, волхвами. Дійство пройде давньослов'янською мовою. Після чого гостей запросять на майстер-клас із вивчення і співу Різдвяних колядок.

Тут кожен відчує себе мешканцем справжнього середньовічного міста. У Княжої костюмерній можна буде приміряти вбрання і амуніцію часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію для соц.мереж. В гостях у знахарки-волхвині за чашкою трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. Любителів екстриму потішать швидкісна гірка "Змій Горинич" і зіп-лайн "Політайло" з маршрутами різної складності і протяжності.

Мешканці Князівства запрошують усіх приїхати на кілька днів, аби продовжити свою подорож до Середньовічної "Зимової казки". В Древньому Києві можна залишитися на ніч в комфортних кімнатах, попередньо забронювавши місця.

Головні заходи програми:

28-30 грудня 2020 року - Новорічна програма "Зимова казка"

У ніч з 31 грудня 2020 р з 20:00 на 1 січня 2020 року - Новорічна ніч у Древньому Києві

1 січня 2020 року - Відпочинок в Казковому місті

2-3 січня 2021 року - Новорічна програма "Зимова казка"

4-6 січня 2021 року - Новорічна подорож з візитом у Резиденцію Нового Року

7 січня 2021 року - Святкування Різдва в Древньому Києві

* В програмі можливі зміни.