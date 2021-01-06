На COVID-19 у Києві захворіла 931 особа протягом доби

Карина Бондаренко Життя столиці 09:09, 6.01.2021 Оновлено: 09:40, 6.01.2021

Упродовж минулої доби, 5 січня, коронавірусом у Києві заразилася 931 особа.

У Київській області зафіксували 596 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковано вже 115 300 осіб, в області – 61 704 хворих.

Померло від COVID-19 у Києві всього 2022 людини (+19 за добу), вилікувалося 41 572 пацієнти (+651). Продовжують боротися з вірусом 71 706 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на ранок середи, 6 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 090 496 випадків коронавірусної інфекції. З них 6911 – виявлено за минулу добу.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Степанов уточнив, які товари зможуть продавати під час локдауну

Непорядно вирішувати питання коштом учителів, медиків та пенсіонерів. Адже це їхнім коштом весь ваш банкет у "Гудвайні"?

Меркель і Путін поговорили про Україну

Срна: я не ходжу багато в Києві, це не моє місто

Стало відомо, в яких країнах найшвидше вакцинують від COVID-19. Інфографіка