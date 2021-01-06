На COVID-19 у Києві захворіла 931 особа протягом доби

Упродовж минулої доби, 5 січня, коронавірусом у Києві заразилася 931 особа.

У Київській області зафіксували 596 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковано вже 115 300 осіб, в області – 61 704 хворих.

Померло від COVID-19 у Києві всього 2022 людини (+19 за добу), вилікувалося 41 572 пацієнти (+651). Продовжують боротися з вірусом 71 706 інфікованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на ранок середи, 6 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 090 496 випадків коронавірусної інфекції. З них 6911 – виявлено за минулу добу.