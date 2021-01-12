У Києві хулігани побили вікна чотирьох вагонів метро. Фото
У Києві у вівторок, 12 січня, невідомі пошкодили вікна чотирьох вагонів метро.
Про це повідомила пресслужба метрополітену на своїй сторінці у Facebook. У компанії також поділилися фотографіями побитих хуліганами шибок.
Інцидент стався ввечері, у період із 19:00 до 19:30, між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Скільки людей порушили порядок, невідомо.
Ніхто з пасажирів не постраждав. Деталі події мають з'ясувати правоохоронці.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 11 січня чоловік упав зі східців під час переходу між станціями метро. Потерпілий травмував спину.
3 січня у центрі столиці на одній зі станцій метро утворилася штовханина: на вході зібралися десятки людей, частина була без масок, один із них ногою зламав турнікет. Про дотримання соціальної дистанції між пасажирами для профілактики зараження коронавірусом навіть не йшлося.
28 грудня на станції "Оболонь" у Києві чоловік ударив в обличчя співробітницю метрополітену. За даними нашого джерела, жінка зробила йому зауваження через неправильно одягнену маску.
5 листопада на платформі станції метро "Славутич" чоловік напав із ножем на поліцейського. Коп також зробив порушнику зауваження через відсутність маски.