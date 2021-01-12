У Києві хулігани побили вікна чотирьох вагонів метро. Фото

У Києві у вівторок, 12 січня, невідомі пошкодили вікна чотирьох вагонів метро.

Про це повідомила пресслужба метрополітену на своїй сторінці у Facebook. У компанії також поділилися фотографіями побитих хуліганами шибок.

Інцидент стався ввечері, у період із 19:00 до 19:30, між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Скільки людей порушили порядок, невідомо.

Ніхто з пасажирів не постраждав. Деталі події мають з'ясувати правоохоронці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: