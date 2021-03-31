У мами олігарха Фірташа стався інсульт: жінку літаком доправили в лікарню Києва

Мама українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа Марія потрапила в лікарню з інсультом.

Жінку госпіталізували в одну з приватних клінік Києва у середу, 31 березня. Про це повідомило власне джерело OBOZREVATEL.

До медичної установи Марію Фірташ доправили літаком. Про стан жінки даних поки немає.

Марія Григорівна Фірташ (у дівоцтві Вербовина) Українська правда

Відомо, що після закінчення сільгоспакадемії довгий час Марія Фірташ працювала бухгалтером на цукровому заводі.

У 2007 році жінка дала інтерв'ю "Українській правді". Тоді вона проживала в трикімнатній квартирі в центрі Чернівців.

"Марія Григорівна хоч і здається жінкою простою, проте, як тільки мова заходить про бізнес сина, стає лаконічною та зважує кожне слово", – ділилися журналісти враженням про маму олігарха. Також вона вразила їх "неабияким знанням газових відносин України з Росією".

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