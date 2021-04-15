Марина Порошенко наполягла на наданні незахищеним киянам безкоштовної стоматологічної допомоги

У Києві необхідно значно спростити процедуру надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

На цьому акцентувала голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність".

"Сьогодні ця процедура вкрай складна і вимагає багато часу. Для того, аби кияни могли отримати допомогу в КП "Київська стоматологія", управління праці та соціального захисту населення РДА формують відповідні списки. Потім вони подаються до Департаменту охорони здоров’я та Департаменту соціальної політики. Після цього – списки пацієнтів проходять процедуру погодження на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики", – пояснила Марина Порошенко.

"Через таку складну процедуру та неузгодженість окремих нормативно-правових актів, соціально незахищені верстви населення не отримують вчасно стоматологічну допомогу", – констатувала вона.

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики напрацювала проєкт рішення, що виправляє цю ситуацію та значно спрощує отримання стоматологічної допомоги в комунальному закладі.

"Моя мета – удосконалення порядку надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам. Пропоную надавати таку допомогу в КП "Київська стоматологія" на підставі паспорта громадянина України, а також довідки, наданої органами соціального захисту населення про перебування особи на обліку соціально незахищених верств населення, або на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування", – зазначила Марина Порошенко.

Ще один важливий момент – дохід осіб, які можуть розраховувати на безкоштовну стоматологічну допомогу, має не перевищувати двох прожиткових мінімумів доходів громадян для непрацездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Ініціативу лідерки "Європейської Солідарності" у Києві підтримала постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики. Документ мають розглянути на пленарному засіданні КМР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів – лікарня №12. Також вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей.