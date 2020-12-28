На коронавірус у Києві захворіла 851 особа за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:47, 28.12.2020 Оновлено: 12:38, 28.12.2020

За минулу добу, 27 грудня, коронавірусом у Києві заразилася 851 особа.

У Київській області зафіксували 283 нових заражених. Про це свідчать дані сайту РНБО. Всього в столиці інфіковані вже 108 055 осіб, в області – 57 614 хворих.

Померли від COVID-19 у Києві всього 1854 особи (+10 за добу), вилікувався 37 461 пацієнт (+161). Продовжують боротися з вірусом 68 740 інфікованих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Поширення вірусу в столиці.
Віталій Кличко в Telegram
Щоденний приріст хворих у Києві.
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, від коронавірусної хвороби на 62-му році життя помер завідувач інфекційної реанімації 5-й лікарні Києва Олександр Артемов. Він перебував у реанімації останні 60 днів.

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