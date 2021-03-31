Кличко сказав, коли введуть локдаун у Києві

У Києві можуть закрити навчальні заклади й зупинити транспорт через стрімке поширення коронавірусної хвороби.

Про це в середу, 31 березня, заявив мер Києва Віталій Кличко на щоденному пресбрифінгу.

"Якщо ситуація не покращиться, то міська влада буде змушена ввести більш жорсткі карантинні обмеження. Йдеться насамперед про роботу дитсадків і шкіл", – заявив мер міста.

Також він натякнув, що у столиці можуть повністю зупинити роботу громадського транспорту.

Разом з тим голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що ввести локдаун у Києві можуть уже в п'ятницю, 2 квітня. Однак глава КМДА ці слова не підтвердив.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулої доби, 30 березня, зареєстрували 1100 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.