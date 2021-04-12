Кличко розповів, коли ухвалять рішення про можливе продовження локдауну в Києві

Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві ухвалять 14 квітня.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

"Обмеження "червоної" зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві", – сказав Кличко.

Він також наголосив, що в боротьбі з пандемією місцева влада вживає всіх заходів, що в її компетенції.

"Ми підготували і продовжуємо готувати ліжка для прийому хворих – у чому місту, практично, не допомагають. Ми забезпечуємо лікарні медикаментами, киснем, засобами індивідуального захисту. Ми з міського бюджету виплачуємо надбавки столичним медикам. Ми посилили обмеження з 20 березня – ще до того, як Київ потрапив у "червону" зону. Ми робимо все, аби захистити здоров'я і життя киян", – підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби не покращиться, то суворий локдаун у столиці можуть продовжити до 10 травня.