Київський метрополітен попередив про обмеження під час локдауну

Юрій Сергієнко Життя столиці 20:03, 8.01.2021

Деякі станції метро у Києві можуть обмежувати вхід для пасажирів, щоб уникнути великого скупчення людей під час дії локдауну в Україні з 8 по 24 січня.

Про це в повідомленні Київського метрополітену у Twitter. Зазначається, що такі заходи вживатимуться для дотримання карантину.

"Деякі станції можуть обмежуватися на вхід, щоб уникнути скупчень людей і для дотримання карантинних заходів", – йдеться в повідомленні.

Загалом з 8 по 25 січня метро працюватиме в звичайному режимі.

Twitter Київського метрополітену.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на час локдауну в Україні, з 8 по 24 січня, без змін буде працювати громадський транспорт і аптеки. Водночас в магазинах заборонено продавати деякі непродовольчі товари.

Які обмеження будуть діяти в Україні під час локдауна.
Карантинні обмеження в Україні.

Також в звичайному режимі продовжить роботу весь транспорт на території країн: міжміське, міжнародне, авіа- і залізничне сполучення.

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