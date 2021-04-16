Київська влада закликала припинити масові богослужіння

У Києві міська влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції для вірян.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет. На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", – розповів Мондриївський.

Посадовець також зазначив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності та заповненості ліжок у лікарнях – у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Великдень та травневі свята введуть додаткові обмеження та правила, щоб призупинити поширення коронавірусної хвороби.