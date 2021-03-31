Київ охопили масштабні пожежі: названо причину

Київ та область охопили масштабні пожежі в екосистемах через людську недбалість.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС у місті Києві.

Тільки 30 березня столичні пожежно-рятувальні підрозділи 10 разів виїжджали на гасіння трав’яного настилу та чагарників на відкритій місцевості. Загальна площа знищеної трави становила понад 3000 кв. м.

"Найбільша за площею пожежа, яку рятувальникам доводилось ліквідовувати, сталася на вулиці Пухівській, що в Деснянському районі столиці. Повідомлення про займання на лінію 101 надійшло 30 березня о 16:59. Як виявилося, горів трав'яний настил на площі 1300 кв. м із розповсюдженням вогню на 6 дерев'яних сараїв розміром 2 х 2 м кожен", – повідомили в ДСНС.

Також рятувальникам доводилося ліквідовувати пожежі в екосистемах Подільського, Оболонського та Голосіївського районів столиці. На щастя, внаслідок цих подій ніхто не постраждав. Причини виникнення пожеж встановлюються.

У відомстві закликали людей не підпалювати траву та сухостої.

"Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо навесні, коли починають масово наводити лад на присадибних ділянках: спалюють сміття та залишки сухої рослинності, залишаючи багаття догорати біля полів. Такі вчинки є вкрай небезпечними, адже в умовах поривів вітру вогонь миттєво розповсюджується на сотні квадратних метрів на сухостій та очерет", – заявили рятувальники.

Зазначимо, з початку 2021 року рятувальники ліквідували 54 пожежі в екосистемах міста загальною площею понад 7 га.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня в Дарницькому районі Києва під час пожежі у квартирі на дев'ятому поверсі, яка розташована на вулиці Тростянецькій, врятували пенсіонерку.