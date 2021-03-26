Карантин у Києві: люди носять маски в магазинах та проти зупинки транспорту. Відео

Київ потрапив у "червону зону" через зростання кількості хворих на COVID-19. Згідно з новими вимогами Кабміну, громадяни в громадських місцях повинні знаходиться в масках.

Як повідомили кияни OBOZREVATEL під час опитування, більшість з них носять маски в магазинах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, одна з киянок підкреслила, що носить індивідуальні засоби захисту, коли знаходиться в натовпі.

"Якщо велика відстань між людьми, то не буду носити. А якщо скупчення (людей – Ред.), то навіть без постанови Кабміну сам себе будеш оберігати", – підкреслила жінка.

Крім того, кияни, заради свого здоров'я, готові носити маски в транспорті. У той же час, деякі з опитаних заявляють, що не вірять в COVID-19.

"Не існує ніякого коронавіруса – це бізнес людей всього "на горі". Крім того, носячи маску (на обличчі, що не опустивши на підборіддя – Ред.) – людина дихає вуглекислим газом", – заявив чоловік.

Додамо, що більшість киян негативно висловили щодо зупинки громадського транспорту через посилення карантинних обмежень. У той же час, частина городян схвалили цю ідею.

"Позитивно – дуже багато людей пересуваються на ньому (громадському транспорті – Ред.) і при цьому ігнорують правила дистанції", – підкреслив молодий чоловік.

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