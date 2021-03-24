Громадський транспорт в Києві працює не для всіх: в КМДА назвали причину

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці обмежити користування громадським транспортом, адже він працює для киян, які обслуговують сферу життєзабезпечення міста.

Про це він заявив на щоденному пресбрифінгу у вівторок, 24 березня.

"Сьогодні нам необхідно розірвати ланцюг захворюваності. Зупинити розповзання вірусу. Інакше – медична система не впорається з такою кількістю хворих! Практично всі сили в медичних закладах кинуті на допомогу пацієнтам із коронавірусом. А ще ж у нас чимало киян з іншими захворюваннями, яким теж потрібна допомога лікарів. Привозять пацієнтів і з невідкладними випадками. Думаймо і про це! Якщо "ляже" медична система, хто нам допомагатиме, хто рятуватиме здоров’я і життя киян?" – наголосив Кличко.

Він нагадав, як у Києві запровадили суворий карантин. "Саме тому ми, не очікуючи рішень уряду, ввели з 20 березня до 9 квітня суворі карантинні обмеження в столиці. А вже з 23 березня їх запровадив і уряд, віднісши Київ до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки. Відповідно в місті діють усі обмеження "червоної" зони", – сказав мер столиці.

Також він наголосив, що столична влада не зупинила роботу громадського транспорту в місті.

"Ми добилися того, щоб під заборону не потрапив громадський транспорт. Він у столиці працює – за визначеним регламентом і з дотриманням норм безпеки. З наповненістю не більш ніж 50 відсотків місць, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу. І тут би я хотів наголосити! Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах. Для киян, які працюють у сферах життєзабезпечення міста! Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які вдають, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу", – наголосив мер Києва.

Він пояснив, що рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці.

"Нагадаю, навіть у найскладніший період першої хвилі вірусу метро, наприклад, не закривали в тих же Мілані чи Нью-Йорку. Але в ньому їздило дуже мало пасажирів. – тільки ті, кому справді потрібно дістатися на роботу. Тому давайте свідомо ставитися до ситуації та реалій, в яких живемо вже понад рік! Розуміти всі ризики власної легковажності", – закликав Кличко.

Голова КМДА наголосив, якщо ситуація не поліпшиться, то міська влада й уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці.

"Але ми всі пам’ятаємо, яке обурення викликало таке рішення рік тому. Коли не працювало метро, а наземний транспорт перевозив тільки пасажирів за спецперепустками. І також нагадаю, що за обмеженнями "червоної" зони установи, заклади, підприємства некритичних сфер повинні перевести співробітників на дистанційну роботу", – резюмував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 23 березня, коронавірусом у Києві заразилися 1300 осіб, що стало рекордом із початку 2021 року.