COVID-19 у Києві: за добу виявлено понад 1100 хворих

У Києві протягом минулої доби, 25 березня, зареєстрували 1 164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, в столиці було зроблено 1 850 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та Києві (1164).

Усього станом на четвер, 26 березня, зареєстровано 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників. До медустанов госпіталізовано 4826 осіб, летальних випадків – 326.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 18 738 українців.

Станом на п'ятницю, 26 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 126 млн осіб. За минулий день виявили 622 386 нових інфікованих. Продовжують боротися з хворобою 21,5 млн осіб, 92 тисячі з них перебувають у критичному стані.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві 24 березня зареєстрували 1267 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.