ЧАЕС перейшла на особливий режим через карантин

З четверга, 25 березня, Чорнобильська атомна електростанція перейшла на особливий режим роботи.

Як ідеться на сайті ЧАЕС, рішення ухвалено в зв'язку з встановленням карантину та введенням обмежувальних протиепідемічних заходів проти COVID-19.

Зазначається, що особливий режим продовжено щонайменше до 4 квітня. На робочому місці буде присутній тільки оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта.

Крім того, до роботи також будуть залучати працівників, участь яких у виробничому процесі станції в той чи інший момент під час простою буде вкрай необхідна.

Нагадаємо, що з 24 березня Київська область перейшла в "червону" карантинну зону в зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії розповіли про розсекречені файли щодо Чорнобильської АЕС.