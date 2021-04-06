Kyiv Boryspil Express продовжить працювати в умовах локдауну

У період суворого локдауну в Києві поїзд Kyiv Boryspil Express курсуватиме у звичному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

"Укрзалізниця" повідомила, що потяг продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі руху. Для того щоб скористатись потягом, спецперепустка не потрібна", – повідомили в аеропорту.

Автобус №322 (SKY BUS) також продовжує виконувати рейси та перевозити пасажирів. Для того щоб ним скористатись, спецперепустка не потрібна.

Зазначимо, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, із 5 квітня у Києві запровадили суворий локдаун. Закрито школи та дитячі садочки, а громадський транспорт працює тільки по спецперепустках і виключно для робітників критичної інфраструктури.