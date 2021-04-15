Кличко звернувся до Ради через ситуацію навколо Гостинного двору та садиби Сікорського

Мер Києва Віталій Кличко закликав парламент ухвалити зміни до законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

У ефірі радіо “НВ” він зазначив, що ще в 2018 році міська влада звернулася до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Місто, за його словами, навіть розробило законопроєкт, що посилює відповідальність за нехтування законодавством щодо охоронних пам’яток, і який дозволив би значно підвищити штрафи за неналежне утримання пам’яток приватними власниками, а також – визначив право і механізм повернення чи викупу занедбаних пам’яток у комунальну власність.

Законопроект народні депутати ухвалили тільки в першому читанні. І з 2018 року до нього не поверталися.

"Велика кількість пам’яток знаходяться чи на балансі міністерств, чи у приватній власності. Подивіться, в якому вони жахливому стані! А ми, за законом, не можемо з цим нічого зробити. Навіть штраф не можемо виписати. Наприклад – садиба Сікорського. Ми вже купу листів відправили і провели багато зустрічей з представниками Міністерства оборони. Будинок знаходиться на їхньому балансі. Він руйнується. А там можна б було зробити музей авіації. Така ж дивна ситуація і з Гостинним двором. Ми готові його відновити. І спочатку уряд погодився на нашу пропозицію передати об’єкт у власність громади. А потім одне міністерство заблокувало реалізацію цього проекту. Таке враження, що це роблять навмисно", – наголосив Кличко.

Він підкреслив, що в планах міста зробити в Гостинному дворі музейний простір. І жодних торговельних центрів там не повинно бути.

"Ми обов’язково доведемо цю справу до кінця, і зробимо з Гостинного двору перлину Подолу", – заявив мер столиці.

Також він прокоментував ситуацію зі знесенням будинку Уткіна.

"Жодних дозволів на знесення будинку Уткіна ні місто, ні Міністерство культури, ні ДАБІ не давало. Зараз цим питанням займається прокуратура. І яким чином і навіщо власник це зробив – з’ясує слідство. І винні однозначно повинні відповідати перед законом", – наголосив Віталій Кличко.