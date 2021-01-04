Кияни влаштували гуляння під Офісом президента, забувши про карантин. Відео

Біля Офісу президента в Києві сотні людей зібралися на новорічні гуляння, незважаючи на скасування масових заходів.

Як повідомляв кореспондент OBOZREVATEL із місця події, на облаштованій локації з катком, каруселями і фотозоні були черги (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кияни не дотримувалися дистанції і стояли дуже близько один до одного, деякі з них забули навіть про захисні маски.

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу Новий рік і Різдво в столиці вперше зустрічають без фудкортів, великих концертів та масових гулянь.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в районі Контрактової площі в столиці сотні людей зібралися біля ялинки. Більшість із них – без захисних масок.

Така сама ситуація спостерігалася і на Андріївському узвозі. Стільки людей на Подолі не було навіть улітку.