Киян обурила вартість атракціону на новорічній локації

Олег Тимченко Кияни 16:02, 5.01.2021

На Контрактовій площі в Києві встановили атракціон у вигляді ялинки, вартість якого засмутила городян.

За людину потрібно заплатити 150 грн, щоб покататися один раз, повідомляється на сторінці Folk Ukraine в Facebook.

Під постом посипалися незадоволені коментарі киян, мовляв, можна було і не так дорого. "Атракціон красивий дуже, але ціна", "Ціна так, я два рази перепитувала, що і на 6-річну дитину як дорослий квиток ... Невиправдано дорого", "Видно багато туристів приїхало до Києва з далекого зарубіжжя", Мда .. . можна було і дешевше", – відзначили вони.

Також на сторінці вказана вартість атракціону "Колесо оглядів" – 100 грн.

Колесо оглядів на Подолі
Folk Ukraine, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві натовпи людей виявляють інтерес до головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі. Кияни та гості столиці влаштовують "паломництва", незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Двох захисників України, поранених в Іловайську, врятувала 90-річна українка. Фото

Нардепам за грудень виплатили 7 млн гривень компенсації за житло: хто отримав найбільше

П'яничка у вишиванці: як в кіно СРСР показували українців. А ви кажете, мистецтво поза політикою

Опалення електроенергією подорожчає удвічі: українцям показали нові тарифи

Українцям підвищили абонплату на газ: кому доведеться платити майже вдвічі більше