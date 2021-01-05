Киян обурила вартість атракціону на новорічній локації

На Контрактовій площі в Києві встановили атракціон у вигляді ялинки, вартість якого засмутила городян.

За людину потрібно заплатити 150 грн, щоб покататися один раз, повідомляється на сторінці Folk Ukraine в Facebook.

Під постом посипалися незадоволені коментарі киян, мовляв, можна було і не так дорого. "Атракціон красивий дуже, але ціна", "Ціна так, я два рази перепитувала, що і на 6-річну дитину як дорослий квиток ... Невиправдано дорого", "Видно багато туристів приїхало до Києва з далекого зарубіжжя", Мда .. . можна було і дешевше", – відзначили вони.

Також на сторінці вказана вартість атракціону "Колесо оглядів" – 100 грн.

Колесо оглядів на Подолі Folk Ukraine, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві натовпи людей виявляють інтерес до головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі. Кияни та гості столиці влаштовують "паломництва", незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу.