Київ звернувся до влади дозволити навчання в школі під час локдауну

Гліб Іванов Кияни 13:22, 13.01.2021 Оновлено: 13:35, 13.01.2021

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну з пропозицією дозволити під час локдауну навчання в молодшій школі.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, зазначивши, що столичні школи після канікул почали дистанційне навчання.

"Якщо у нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа. Оскільки перебування дітей в старших групах садів і в молодших класах мало чим відрізняється. І дистанційне навчання для учнів молодших класів – неефективне", – підкреслив мер.

Він зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить процес навчання, дозволить їхнім батькам спокійно працювати.

"Сподіваюся, уряд прислухається і ухвалить зважене й логічне рішення", – зазначив Кличко.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в українських школах пручаються переходу на державну мову.

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