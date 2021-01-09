Київ вилетів із першої п'ятірки з COVID-19 в Україні. Дані на 9 січня

У Києві за минулу добу, 8 січня, коронавірусом заразилися 344 особи.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Відзначимо, що днем раніше у столиці діагностували 438 нових випадків COVID-19.

Усього в столиці понад 116 тисяч осіб перехворіли на коронавірус. Одужали понад 42 тисяч осіб, а загинули 2052 пацієнта з COVID-19.

Відзначимо, що лідерами за новими випадками захворювання в Україні станом на 9 січня є Дніпропетровська область (471), Запорізька (456), Миколаївська (416), Київська (375) та Черкаська (353).

Нагадаємо: за 8 січня в Україні діагностували 4846 нових випадків коронавірусної інфекції. Усього в країні COVID-19 перехворіли 1 110 015 осіб. За добу одужали 7961 пацієнт, а загинули 80 осіб з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з п'ятниці, 8 січня, почався новий локдаун, який влада охрестила "карантином зимових канікул". У деяких містах намагалися дотримуватися нових правил, в інших попалися на грубих порушеннях.