Київ відкрив реєстрацію на пробне ЗНО-2021

Анна Прийма Кияни 11:47, 5.01.2021 Оновлено: 11:58, 5.01.2021

У Києві з 5 до 19 січня відкрито реєстрацію на пробне ЗНО-2021 для майбутніх абітурієнтів.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, враховуючи карантин, цього року одинадцятикласники зможуть вибрати для проходження лише один предмет.

"Саме ж тестування відбудеться 10 квітня, а результати буде опубліковано на особистих інформаційних сторінках у спеціальному сервісі 16 квітня", – розповів він.

Зареєструватися випускники можуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти Києва.

Також учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома, що дасть можливість краще підготуватися.

На вибір будуть доступні такі предмети:

  • українська мова

  • українська мова та література

  • історія України

  • математика

  • біологія

  • географія

  • фізика

  • хімія

  • англійська мова

  • іспанська мова

  • німецька мова

  • французька мова

Скільки коштуватиме пробне ЗНО?

За інформацією МОН, проходження пробних тестів обійдеться абітурієнтам у 195-255 гривень. Детально ознайомитися з конкретними розцінками можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Різниця у вартості пов'язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестів і так далі", – пояснили чиновники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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