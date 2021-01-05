Київ відкрив реєстрацію на пробне ЗНО-2021

У Києві з 5 до 19 січня відкрито реєстрацію на пробне ЗНО-2021 для майбутніх абітурієнтів.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, враховуючи карантин, цього року одинадцятикласники зможуть вибрати для проходження лише один предмет.

"Саме ж тестування відбудеться 10 квітня, а результати буде опубліковано на особистих інформаційних сторінках у спеціальному сервісі 16 квітня", – розповів він.

Зареєструватися випускники можуть на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти Києва.

Також учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома, що дасть можливість краще підготуватися.

На вибір будуть доступні такі предмети:

українська мова

українська мова та література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

Скільки коштуватиме пробне ЗНО?

За інформацією МОН, проходження пробних тестів обійдеться абітурієнтам у 195-255 гривень. Детально ознайомитися з конкретними розцінками можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Різниця у вартості пов'язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестів і так далі", – пояснили чиновники.

Як повідомляв OBOZREVATEL: