Київ на Різдво заллє дощами з мокрим снігом

Анна Прийма Кияни 12:03, 6.01.2021 Оновлено: 12:09, 6.01.2021

У Києві на Різдво, 7 січня, очікується дощова погода, можливий мокрий сніг.

Як повідомляє Гідрометцентр, вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря в столиці вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.

Через опади на дорогах буде ожеледиця, водіям варто бути вкрай уважними та обережними.

Погода у Києві
Гідрометцентр

За прогнозом Gismeteo, на Різдво в Києві практично весь день буде лити дощ, під вечір – мокрий сніг.

Температура повітря становитиме +1...+3 градуси. Вже наступного дня, 8 січня, похолодає до -3.

Погода на 7-8 січня
Gismeteo

Раніше провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомляв, що різдвяні вихідні будуть з опадами. У Святвечір може бути близько 0 градусів, морозів поки не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в січні 2021 року обіцяє бути різною: від майже весняної, до по-справжньому зимової. Фактично місяць поділений навпіл. Перша половина може бути теплою, друга – морозною.

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