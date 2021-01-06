Київ на Різдво заллє дощами з мокрим снігом

У Києві на Різдво, 7 січня, очікується дощова погода, можливий мокрий сніг.

Як повідомляє Гідрометцентр, вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря в столиці вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.

Через опади на дорогах буде ожеледиця, водіям варто бути вкрай уважними та обережними.

За прогнозом Gismeteo, на Різдво в Києві практично весь день буде лити дощ, під вечір – мокрий сніг.

Температура повітря становитиме +1...+3 градуси. Вже наступного дня, 8 січня, похолодає до -3.

Раніше провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило повідомляв, що різдвяні вихідні будуть з опадами. У Святвечір може бути близько 0 градусів, морозів поки не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в січні 2021 року обіцяє бути різною: від майже весняної, до по-справжньому зимової. Фактично місяць поділений навпіл. Перша половина може бути теплою, друга – морозною.