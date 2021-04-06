Київ готовий до закупівлі вакцини від COVID-19, – Марина Порошенко

У вівторок, 6 квітня, на позачерговому засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати вирішили звернутися до Кабміну та Верховної Ради щодо дозволу прямої закупівлі вакцин від COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Київради.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марини Порошенко, сьогодні, в умовах пандемії коронавірусної хвороби, вакцинація – це один із найбільш ефективних засобів захисту.

"Наразі катастрофічна ситуація, оскільки мешканці столиці стали фактично заручниками бездіяльності центральної влади, коли на три мільйони населення Києва Міністерство охорони здоров'я виділило тільки 42 600 доз вакцин. Цього вистачить тільки на 21 300 киян, щоб провакцинуватися двічі. Саме тому є нагальна потреба звернутися до центральних органів влади щодо прямої закупівлі столицею необхідної кількості доз вакцини від COVID-19", – підкреслила Марина Порошенко.

Також депутатка Київради додала, що столиця готова до закупівлі нових вакцин.

"Ще на початку року ми внесли зміни до програми "Здоров'я киян" і виділили 140 млн грн на закупівлю вакцини від коронавірусу", – наголосила Порошенко.

За це рішення тоді проголосувало 89 депутатів Київської міської ради, і відповідно до нього заплановано провести закупівлю безпосередньо від виробника.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів – лікарня №12.