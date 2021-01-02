Головна ялинка в Києві 70 років тому: опублікований раритет з газети

У мережі показали архівне фото новорічної ялинки в Києві на сторінках столичної газети.

Знімок був зроблений в 1951 році, випуск "Вечірнього Києва" датований 31 грудня.

Відзначимо, установка головної ялинки України до Нового, 2021 році, супроводжувалася скандалом. Так, на верхівку дерева замість різдвяної зірки встановили казковий капелюх.

Представники протестантських церков звернулися до мера з проханням замінити капелюх на традиційну зірку.

А предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній пояснив, чому лише зірка повинна прикрашати ялинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті 17 грудня в Києві на головну ялинку встановили різдвяну зірку, а 19 грудня її урочисто запалили на Софійській площі.