Головна ялинка в Києві 70 років тому: опублікований раритет з газети

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
3,1 т.
Головна ялинка в Києві 70 років тому: опублікований раритет з газети

У мережі показали архівне фото новорічної ялинки в Києві на сторінках столичної газети.

Знімок був зроблений в 1951 році, випуск "Вечірнього Києва" датований 31 грудня.

Ялинка в Києва

Відзначимо, установка головної ялинки України до Нового, 2021 році, супроводжувалася скандалом. Так, на верхівку дерева замість різдвяної зірки встановили казковий капелюх.

Представники протестантських церков звернулися до мера з проханням замінити капелюх на традиційну зірку.

А предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній пояснив, чому лише зірка повинна прикрашати ялинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті 17 грудня в Києві на головну ялинку встановили різдвяну зірку, а 19 грудня її урочисто запалили на Софійській площі.

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