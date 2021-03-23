Через рік після створення Фонд Столара продовжує допомагати опорним лікарням України

У річницю створення Благодійний Фонд Вадима Столара у черговий раз надав допомогу українським медикам. Він закупив та передав до Олександрівської інфекційної лікарні у Києві, опорній по COVID-19, 100 нових функціональних ліжок.

Про це повідомляє KyivLive. Фонд допомагає медичним закладам на постійній основі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

“Фахівці зауважують, що коли коронавірус дістався України, більшість лікарень просто не мала потрібного забезпечення, тож тоді на допомогу прийшли меценати. Так, вже рік благодійний Фонд Вадима Столара допомагає медзакладам на постійній основі, зокрема головній київській "інфекційці", – говориться у повідомленні.

За словами директора Благодійного Фонду Михайла Наконечного спочатку вони привозили просто засоби захисту: рукавички, халати, маски, яких не було. Зараз це допомога тим, хто хворіє, і лікарня перебуває на певному рівні забезпечення.

У виданні зазначили, що організація розпочала закупівлю медикаментів ще минулої весни, згодом до них додалися апарати ШВЛ. А цього місяця опорній по коронавірусу інфекційній лікарні Києва передають додаткові 100 ліжок з необхідними меблями. Сюди звозять найбільшу кількість хворих.

"Ця кількість щодня має певне навантаження на ліжковий фонд. Тому потреба в додаткових ліжках стала перед адміністрацією лікарні, ми звернулися до фонду, і він забезпечив нам їх, вони будуть надавати медичну допомогу хворим із COVID-19", – зауважив заступник директора Олександрівської лікарні Олег Атаманенко.

Протягом 2020 року Фонд Вадима Столара підсобив медзакладам України на суму приблизно 15 млн грн. Допомагають перш за все опорним по коронавірусу, як Олександрівська "інфекційка".

"З Олександрівською лікарнею ми постійно на зв'язку, і от в минулий четвер до мене надійшла інформація про те, що вона вперше за весь час призупинила госпіталізацію хворих. Виникла потреба надати нові ліжка і ми відреагували. Насправді, ситуація критична – зараз це в основному тяжкохворі, і тому потрібні функціональні ліжка", – резюмував Михайло Наконечний.