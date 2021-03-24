Архітектор з Нідерландів розповів, як захистити Київ від хаотичної забудови

Щоб не допустити того, що Київ буде спотворений хаотичною забудовою, місту потрібен чіткий план архітектурного розвитку.

Про це сказав нідерландський архітектор, директор компанії MADMA urbanism + landscape і архітектурного бюро MASA architects, які працюють над проєктами по всьому світу, Хірокі Мацуура в інтерв'ю УНІАН. Він висловив переконання, що такий план в столиці все ж з'явиться.

Разом з тим Мацуура висловив побоювання щодо архітектурного розвитку Києва.

"З одного боку, це прекрасне місто. Горбистий рельєф, величні монументальні будівлі, багато зелені – все це дуже красиво. Але коли я дивлюся на архітектурний розвиток міста, наприклад, за останні двадцять років, то помічаю багато негативних тенденцій. Не стільки через індивідуальні помилки архітекторів, а скоріше через відсутність плану розвитку міста і чіткого розуміння, яким він повинен бути", – сказав він.

Він уточнив, що в Європі вважається нормою мати чіткий план розвитку міста, в іншому випадку – кожен буде будувати так, як йому заманеться, і в підсумку буде повний хаос.

"Я багато разів говорив про це в своїх інтерв'ю: Києву потрібен чіткий план розвитку, перш ніж місто буде остаточно спотворене. Я сподіваюся, що такий план все ж з'явиться", – зазначив він.

Водночас Мацуура відзначив красу української столиці і величезні перспективи її архітектурного розвитку.

Відзначимо, Хірокі Мацуура є архітектором проєкту першого недержавного гірничо-металургійного університету, заснованого групою "Метінвест", який відкриється в Маріуполі. Це буде повноцінний ВУЗ з професійним викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами держзразка і можливістю безкоштовного навчання.

Також Мацуура створює зараз в Києві центральну площу в інноваційному парку UNIT.City.