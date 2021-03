HBO готує нові серіали за мотивами "Гри престолів"

Американський кабельний канал HBO готує три нових серіали-приквели до відомого телесеріалу "Гра престолів".

Про це повідомляє Variety. Відзначається, що один з серіалів під назвою "Дев'ять подорожей" або "Морська змія" належить співавтору "Риму" Бруно Геллеру.

Тоді як два інших приквелаи "Блошине дно" і "Десять тисяч кораблів", ще не мають авторів. Відомо, що серіал "Дев'ять подорожей" буде зосереджений на фігурі лорда Корлиса Веларіоне, відомого як "Морська змія", керівника Будинку Веларіон і чоловіка Рейніс Таргаріен на кораблі "Морська змія".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в гучному серіалі HBO "Один з нас" по грі The Last Of Us зіграють зірки популярної кінострічки "Гра престолів" Педро Паскаль і Белла Ремсі.