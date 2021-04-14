Голлівуд зніме ремейк на культовий радянський новорічний фільм

Відомий російський режисер Марюс Вайсберг зніме сучасну англомовну версію культового радянського фільму "Іронія долі". У головних ролях глядачі побачать молодих зірок Голлівуду – Емму Робертс, Томаса Манна, Гаррета Хедлунда, Брітт Робертсон.

Зйомки стартують цього літа в Бостоні, пише Centpart. Сценаристкою міжнародного проєкту є Тіффані Полсен, яка стала відомою після виходу популярної комедії "Пара на свята" (Holidate).

Продюсерами виступлять Вінсент Ньюман ("Ми – Міллери"), Володимир Кошелєв і Марина Беспалова. Вайсберг також виступить у ролі креативного продюсера.

"Я дуже радий, що наша радянська культурна спадщина тепер стане надбанням усього світу. Я довгі роки працював над цим проєктом, і ось, нарешті, завдяки моєму партнерові, Володимиру Кошелєву, у нас вийшло створити блискучий сценарій", – розповів детальніше Марюс.

Кадр із фільму "Іронія долі". Legion Media

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