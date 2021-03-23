Жмака прибрали буквально за день, це доказ закулісних ігор, – Саакашвілі

Володимира Жмака звільнили з "Укрзалізниці" через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії.

Про це заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Там реально великі групи інтересів борються за переділ цієї власності", – сказав Саакашвілі.

За його словами, реформа "Укрзалізниці", яку започаткував Володимир Жмак, не влаштовувала тих, хто заробляв роками на корупційних схемах у компанії. Тому його звільнили.

"Що таке "Укрзалізниця"? Яка бере з однієї кишені держави, перекладає в інші... Схеми і всі ці речі легше провертати, коли немає прозорості, немає конкуренції, немає ринку. А він (Володимир Жмак, - ред.) намагався ввести якісь ринкові елементи", – зазначив Саакашвілі.

Він наголосив: зараз "Укрзалізниця" перебуває у важкому стані. На думку глави виконкому Нацради реформ, компанію просто вбили, відродити її могло тільки проведення реформи в максимально короткі терміни.

"Єдина спроба її (УЗ – ред.) оживити – це відкрити, створити ринкові умови, прозорість, розділити, щоб фінанси не були загальними, а всі знали, де бухгалтерія тут одна", – упевнений Саакашвілі.

Він звернув увагу, що Жмака прибрали буквально за один день. Це, на думку політика – доказ великих закулісних ігор.

"Ситуація була така, що такими темпами нікого просто так не знімають. Створили слідчу комісію в парламенті, щоб досліджувати розграбування залізниці до нього (Володимира Жмака, - ред.), і чомусь забули про попередника і прямо запропонували Кабміну зняти його. Вони зняли його за рекордний термін – за один день", – нагадав Саакашвілі.

На його думку, така поспішність зі звільненням свідчить про те, що розпочата Жмаком реформа "Укрзалізниці" не влаштовувала тих, хто заробляв на корупції в цій сфері.

"Мені здається, що це все не просто так. Це найбільше пов'язано з тим, що він дійсно когось сильно зачепив, мені так здається (...) Там інші закулісні ігри. Реально великі групи інтересів борються за переділ цієї власності", – наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку одноголосно проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". Перед цим Наглядова рада заблокувала поділ компанії на окремі вертикалі за європейською схемою.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи звільнення Жмака, припустив, що воно може бути пов'язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.