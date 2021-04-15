Жмак подав до суду на УЗ, заявивши, що його звільнили за руйнування корупційних схем

Екс-глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак подав позов про скасування рішення наглядової ради УЗ про його звільнення. Про це Жмак повідомив в Telegram.

Він підкреслив, що вважає рішення наглядової ради необґрунтованим і безпідставним, прийнятим з грубим порушенням всіх можливих процедур і закону, повідомляє LIGA.Бізнес.

"Буду відстоювати в суді не посаду, а верховенство права, справедливість і свою ділову репутацію", – написав Жмак.

За його словами, за півроку роботи він "встиг не тільки поліпшити економічні показники підприємства, а й почав руйнувати корупційні схеми, в тому числі, і ті, які пов'язані з чинною наглядовою радою".

Жмак зазначає, що його звільнення пов'язане саме з цим. Також екс-глава Укрзалізниці переконаний, що наглядова рада намагається знову повернути корупційні схеми.

"Яскравим підтвердженням є лист, адресований всім філіям Укрзалізниці, яким в.о. керівника Офісу з безпеки повідомляє, що більше не потрібно узгоджувати з Офісом тендерну документацію. "Відповідальність за якісні характеристики предмету закупівлі, відповідність учасників тендерів кваліфікаційним критеріям ... несе Замовник". Так чи не сама наглядова рада УЗ виступає замовником повернення до непрозорих тендерів, які відкривають дорогу різноманітним "фірмочкам" сумнівних бенефіціарів?", – написав Жмак.