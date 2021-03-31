Закупівля струму в Росії і Білорусі знищує енергосистему задля збагачення власників феросплавних заводів, – економіст

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі руйнує українську енергосистему заради збагачення власників кількох феросплавних заводів.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Це якраз історія про те, яким чином інтереси окремих олігархів стають важливішими за інтереси країни. Очевидно, що не секрет, що це роблять дві особи, які мають феросплавні заводи у власності, яким вигідно купувати дешеву електроенергію в Росії, попри те, що це вдаряє по стабільності української енергосистеми, і системно вдаряє", – заявив економіст в ефірі телеканалу "Україна24".

Окрім того, рішення влади відкрити імпорт всупереч просьбам союзників України в країнах Балтії ставить під загрозу подальшу довіру міжнародної спільноти до політичного керівництва держави.

"Ми пообіцяли їм публічно, президент Зеленський пообіцяв, було начебто звернення до уряду. І після того ми як нічого не бувало продовжуємо її купувати. Я би з цього приводу казав, що як можна ставитися до України, до керівництва нашої держави, якщо вони дають обіцянки, дивлячись в очі, і потім буквально за декілька днів після того ці обіцянки викидають у смітник", – наголосив економіст.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.